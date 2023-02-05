ميناء جدة يستقبل 60 ألف طن من الحبوب تعزيزاً لمنظومة الأمن الغذائي

المصدر: د ب أ

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استقبل ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية اليوم الأحد ناقلة البضائع السائبة "سارة" التابعة لشركة "البحري"؛ قادمة من ميناء بانباري الأسترالي وعلى متنها 60 ألف طن من الحبوب، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي بالمملكة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم الأحد أن الشراكات الوطنية المتكاملة ممثلاً بالهيئة العامة للموانئ وشركة البحري، وشركة سالك، وشركة منصور المساعد أسهمت في شراء ونقل وتسليم الشحنة وذلك منذ انطلاقها وحتى وصولها إلى ميناء جدة الإسلامي بما يعزز المكانة الرائدة للمملكة إقليميًا ودولياً في مجال نقل البضائع السائبة.

وتؤكد رحلة ناقلة البضائع السائبة "سارة" على قدرات الشركات الوطنية الرائدة لنقل البضائع السائبة وما يتميز به ميناء جدة الإسلامي من كفاءة تشغيلية عالية وقدرات فائقة على استقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع.

يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يتمتع بخصائص ومميزات تشغيلية رائدة، حيث يضم 62 رصيفًا متعددة الأغراض، وتصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 130 مليون طن بضائع وحاويات ويضم عددًا من المحطات المختِصة والتجهيزات المتطورة.



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