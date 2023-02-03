تعاون بين السعودية وفرنسا في مجال الطاقة المتجددة

المصدر: د ب أ

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وقَّعت السعودية وفرنسا، مساء أمس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي.

وعقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز اجتماعاً في الرياض مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

وناقشا آفاق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والفرص المستقبلية في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك مجالات التعاون في الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي.

وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون في التقنيات بغرض تخفيف آثار التغير المناخي، بما في ذلك تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه للقطاعات التي يصعب تخفيفه فيها، وإنتاج الهيدروجين، والابتكارات التقنية الأخرى.

وتناول نطاق المذكرة مجالات التعاون في التحول الرقمي، وتوطين المواد والمنتجات والخدمات المتعلقة بقطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد، والتعاون بين الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة، وإجراء بحوث مشتركة مع الجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة.

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