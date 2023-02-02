مصر تبقي على أسعار الفائدة

المصدر: د ب أ

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قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25% و17.25% و16.75 على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

وقال البنك، في بيان نشره موقعه الرسمي على الإنترنت، إن توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تشير إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في البنك خلال اجتماعها السابق، في حين استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي، كما استقرت الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وأشار البنك إلى أنه ما زال هناك العديد من العوامل التي تسهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وأوضح أن أهم تلك العوامل تتمثل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وعلى صعيد الاقتصاد المحلي، أشار البنك إلى تعافي الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% مقابل 3.3% خلال الربع الثاني، حيث جاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.

وأضاف البنك أن معدل التضخم العام السنوي في الحضر ارتفع خلال ديسمبر الماضي إلى 21.3%، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% خلال الشهر نفسه.

وبلغ متوسط معدل التضخم خلال الربع الأخير من العام الماضي 18.7% سنوياً.

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