المركزي السوري يكشف عن حجم المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات

المصدر: د ب أ

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أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الأربعاء، تعميماً بخصوص المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة مسافر.

وقال المصرف، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إنه لاحقاً للتعميم الصادر بتاريخ الاول يونيو 2020 بخصوص المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة مسافر يعدل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح 15 مليون ليرة سورية.

ولفت المصرف، في بيانه، إلى أن عمليات نقل الأموال بين المحافظات "دمشق وريفها والقنيطرة" مستثناة من السقف المذكور.

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