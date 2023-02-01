185 مليار ريال الإنفاق السياحي في السعودية بزيادة 93 %

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب عن بلوغ إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة 185 مليار ريال في عام 2022 بزيادة 93% عن العام الذي قبله.

جاء ذلك خلال لقاء شهري افتراضي لوزير السياحة بالمواطنين من مختلف أنحاء المملكة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين بالوزارة، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء.

وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن تحتل المملكة المرتبة الـ17 في جذب السياح على مستوى العالم مشيرا إلى أنها تستهدف 25 مليون قادم من الخارج خلال العام الجاري.

وذكر الخطيب أن المشاركة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي بلغت 2ر3%

من المستهدف الكلي 10% بحلول عام 2030.

وأضاف أن العام الماضي سجل ارتفاعا في عدد وظائف السياحة التي بلغت 880 ألف بزيادة 15% عن العام الماضي، وأشار إلى أن نسبة السعوديات في القطاع السياحي ارتفعت أيضا لتبلغ 44% من إجمالي العاملين فيه.

وتابع: "إن الوزارة تسعى لتوفير مليون وظيفة في قطاع السياحة بمختلف أنشطته، وهو ما يتطلب إنشاء معاهد تدريب وبناء وتطوير برامج وخدمات التدريب في مجال الضيافة والسياحة".

واعتبر الخطيب أن ملف التدريب من أهم الملفات التي توليها الوزارة اهتمامها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز