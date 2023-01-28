بقيمة 8 مليارات دولار .. إيني توقع اتفاقاً مع ليبيا لإنتاج الغاز

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالتسي اليوم السبت أن الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وقعتا اتفاقا لإنتاج الغاز بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وأضاف ديسكالتسي في مؤتمر صحفي أن الاتفاق، الذي تم توقيعه في إطار زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لطرابلس، سيشمل أيضا مشاريع لالتقاط الكربون وللطاقة الشمسية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن الاتفاق سيمتد لمدة 25 عاما من أجل سعة إنتاجية 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

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