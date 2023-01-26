سلطنة عُمان تفتتح حقل بساط النفطي بمعدل إنتاج 60 ألف برميل يومياً

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

‎افتتحت مجموعة أوكيو العُمانية، اليوم الخميس، حقل بساط النفطي الواقع في منطقة الامتياز بالمربع 60، تحت رعاية تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العُماني، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم، يأتي ذلك في إطار مساهمة المجموعة في دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في البلاد، وتمكين الشركات الوطنية من إدارة العمل في مجالات الاستكشاف والإنتاج عن النفط، الأمر الذي أسهم في رفع حصة أوكيو من إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من النفط إلى 220 ألف برميل نفط مكافئ يوميًّا، والتي تمثل حوالي 13 % من مساهمة الشق العلوي في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال طلال بن حامد العوفي الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، في كلمته، إن افتتاح حقل بساط يمثَّل نقلةً نوعيةً في عمليات الاستكشاف والإنتاج للمجموعة مع تحول التركيز من إنتاج الغاز إلى إنتاج النفط الخام، موضحًا أن الحقل سجل معدلات نمو وصلت من خمسة آلاف برميل يوميًّا في عام 2019، إلى 55 ألف برميل يوميًّا في عام 2022، وتحتفي المجموعة اليوم بوصول معدل الإنتاج إلى ما يربو على 60 ألف برميل نفط مكافئ يوميًّا.

وأوضح أن القيمة المحلية المضافة لهذا المشروع بلغت حوالي 157 مليون ريال عُماني، فيما وصل المبلغ الإجمالي الذي أنفقته أوكيو على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية والمقاولين المحليين إلى 34 مليون ريال عُماني من التكلفة الإجمالية للمشروع، واستحوذت المنتجات المصنوعة في سلطنة عُمان على حصة تقدر بنحو 60 مليون ريال عُماني من إجمالي المشتريات.

وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة أوكيو تتبنى تنفيذ الخطط والأنظمة التي تسهم في تحييد أثر الكربون وتعزيز قيم الاستدامة، حيث تستخدم في حقل بساط تقنيات حديثة مبتكرة لمراقبة الانبعاثات الكربونية ومستويات الغازات ووهج الشعلة، التي يتم استخدامها لأول مرة في سلطنة عُمان، كما تم استخدام أنابيب غير معدنية ذات عمر افتراضي أطول عوضًا عن الأنابيب المعدنية التقليدية في هذا الحقل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز