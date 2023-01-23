توقيف 142 متهماً بالفساد في 9 وزارات سعودية

المصدر: د ب أ

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، اليوم الإثنين، توقيف 142 متهما بالفساد في تسع وزارات بينهم الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والطاقة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها أجرت 2364 جولة رقابية، كما أنه تم التحقيق مع 307 متهمين وأوقفت 142، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأوضحت أن أبرز جرائم الفساد المرتكبة الرشوة، واستغلال نفوذ، وغسل الأموال والتزوير.

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