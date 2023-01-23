المغرب يعتزم بيع 1.7 مليون طن من الأسمدة إلى الهند في 2023

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت شركة (المكتب الشريف للفوسفاط) المغربية المنتجة للفوسفات والأسمدة أمس الأحد إنها تعتزم توريد 1.7 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية إلى الهند خلال العام 2023.

وجرى توقيع اتفاقات التوريد خلال زيارة مانسوخ ماندافيا وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي إلى الرباط.

وبموجب الاتفاقات، ستورد الشركة إلى الهند 700 ألف طن من السماد الخالي من النيتروجين المعروف باسم سوبر الفوسفات الثلاثي (تي.إس.بي)، بالإضافة إلى مليون طن من الفوسفات ثنائي الأمونيوم (دي.إيه.بي).

وسجل المغرب، الذي يملك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، زيادة 54.8 بالمئة في صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، بما بلغ 108 مليارات درهم (10.6 مليار دولار) في أول 11 شهرا من العام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز