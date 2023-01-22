استئناف حركة الملاحة البحرية في 3 موانئ كويتية بعد توقفها

المصدر: رويترز

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قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد إن مؤسسة الموانئ أعلنت استئناف حركة الملاحة البحرية في ثلاثة موانئ بعد إيقافها بشكل مؤقت بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وذكرت الوكالة أن حركة الملاحة كانت توقفت في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة في وقت سابق اليوم الأحد "إثر تدني مستوى الرؤية الافقية".

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان صحفي أن المؤسسة أغلقت الموانئ "حرصا منها على سلامة الموانئ البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها".

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الجوي تسير بصورة طبيعية رغم تقلبات الأحوال الجوية وموجة الضباب التي تشهدها البلاد.

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