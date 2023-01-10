السعودية تصدر سندات دولارية على ثلاث شرائح

المصدر: رويترز

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أظهرت وثيقة أن السعودية تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح اليوم، مستفيدةً من الإقبال القوي من المستثمرين على إصدارات الديون الخليجية.

وأضافت أن المملكة تعتزم إصدار سندات بآجال خمس سنوات وعشر سنوات ونصف السنة و30 سنة لتمويل الأغراض العامة للموازنة.

وبلغ السعر الاسترشادي المبدئي نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للأجل البالغ خمس سنوات، ونحو 170 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للأجل البالغ عشر سنوات ونصف السنة، ونحو 210 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للشريحة ذات الأجل 30 سنة.

كان وزير المالية محمد الجدعان قد قال في ديسمبر إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستواصل انتهاز فرص دخول أسواق الديون العالمية في إطار استراتيجيتها لإدارة التزامات الديون.

وباعت المملكة سندات بخمسة مليارات دولار في أكتوبر وسط طلب قوي من المستثمرين.

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