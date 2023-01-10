مصر تستعد للإعلان عن حقل غاز جديد

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، في حوار مع وكالة بلومبرغ للأنباء في الرياض، أثناء مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي اليوم، أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة شيفرون الأمريكية التي تعمل في مجال الطاقة، تستعدان للإعلان رسمياً عن حقل غاز جديد في البحر المتوسط، على بعد 80 كيلومتراً من بورسعيد، وعلى عمق 190 متراً.

وقال الملا إن الموقع بالتأكيد أصغر من حقل ظهر الذي تم اكتشافه في البحر المتوسط عام 2015.

ويشار إلى أن مصر قامت بتصدير 7.7 ملايين طن من الغاز عام 2022، وفقاً لبيانات بلومبرغ.

وكان وزير البترول المصري قد أعلن، في 27 ديسمبر الماضي، طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام (النفط) في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع ست مناطق بحرية ومثلها برية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

وأوضح، حين ذاك، في بيان نشرته وزارة البترول والثروة المعدنية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن المزايدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2022 تأتي امتداداً لاستراتيجية عمل الوزارة التي بدأتها عام 2016، لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة، وفي مقدمتها البحر المتوسط، استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة.

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