للسيطرة على تقلبات سوق العملات.. المصارف العراقية تبدأ اليوم بيع الدولار بالأسعار الرسمية

المصدر: د ب أ

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أعلنت مصارف عراقية حكومية وأهلية اأمس الأربعاء طرح الدولار الأمريكي بالسعر الرسمي داخل البنك المركزي العراقي في إطار مساع للسيطرة على المضاربات في السوق العراقية، التي تسببت برفع سعر الصرف إلى 160 ألف دينار لكل 100 دولار.

وأعلن مصرف الرافدين الحكومي أنه "تنفيذا للتوجيهات الحكومية وسياسات البنك المركزي العراقي عن تخفيض بيع الدولار لأغراض السفر، وبما لا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي لكل زبون بسعر 145 دينارا عراقيا لكل دولار تودع في بطاقة الدفع الالكترونية (ماستر كارد) الصادرة من مصرف الرافدين".

ودعا المصرف الراغبين بالحصول على الدولار إلي مراجعة ستة فروع لمصرف الرافدين في جانبي بغداد الكرخ والرصافة ابتداء من اليوم الخميس، فيما سيتم فتح فروع أخرى في جميع المحافظات مطلع الأسبوع المقبل.

كما شرع البنك المركزي العراقي ببيع الدولار بالسعر الرسمي لعشرة مصارف أهلية ابتداء من اليوم على أن تكون حصة المواطن (2000) دولار بعد تقديم مستمسكات رسمية.

ورجح متعاملون أن يحافظ سعر صرف الدولار في السوق العراقية سقف 150 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي لعدة أسابيع مقبلة لحين قيام البنك المركزي العراقي بالانتهاء من وضع آلية جديدة لعملية بيع الدولار في مزاد العملة، الذي ينظم أسبوعيا في البنك المركزي العراقي أمام المصارف والتجار لدعم شراء سلع أساسية للبلاد.



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