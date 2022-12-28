مصر تحقق رقماً قياسياً في صادرات الغاز الطبيعي خلال 2022

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا تحقيق رقم قياسى في صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى ثمانية ملايين طن في عام 2022، مقارنة بـنحو سبعة ملايين طن العام الماضي .

وقال الوزير الملا، حصاد نتائج أعمال وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2022 نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم "الأربعاء" ، إن قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعى خلال العام الجاري بلغت حوالى 8.4 مليار دولار بالمقارنة بـنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021 أى بنسبة زيادة 171% عن العام الماضي ، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعى المسال عالمياً.

وأشار إلى نجاح قطاع البترول في استثمار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تم إقرارها في اغسطس الماضى في توفير كميات إضافية للتصدير وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعى المسال.

ولفت إلى تأمــين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز بزيادة 6% في اجمالى الاستهلاك.

وأعلن الوزير الملا تحقيق 53 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 42 كشفاً بترولياً و 11 كشفاً غازياً في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل ، مشيراً إلى أن قطاع البترول حقق كشفاً جديداً للغاز الطبيعى في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط والتي تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية .

وأوضح أن الكشف الجديد الجارى تقييمه وتأكيد احتياطياته حالياً يعد أحد نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ استثماراتها للبحث عن الغاز والبترول في مصر مما نجح في جذب أكبر شركتين عالميتين وهما اكسون موبيل وشيفرون .

وأكد الوزير الملا أنه مع تزايد أهمية مصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول في تلك الفترة التي يمر بها العالم فإن الاتحاد الأوروبى ودول الجوار تعمل على تعزيز التعاون ودعم الروابط الاقتصادية مع مصر في مجالات الطاقة.



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