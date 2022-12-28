بدء تداول أسهم أرامكو «لوبريف» السعودية

المصدر: د ب أ

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شهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء ، إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو لزيوت الأساس "لوبريف" في السوق الرئيسية "تداول" ، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وقال سوق الأسهم السعودي "تداول"، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وبلغ عدد الأسهم المطروحة للأفراد نحو 511ر12 مليون سهم، بسعر طرح بلغ 99 ريالاً للسهم، حيث تم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

وطرحت الشركة 045ر50 مليون سهم تمثل 66ر29 % من رأسمال الشركة خُصص 75% منها للفئات المشاركة و25% لشريحة الأفراد.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 99 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 5ر29 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

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