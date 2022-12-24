سلطنة عُمان تبدأ استخدام الوقود الحيوي الصديق للبيئة

المصدر: د ب أ

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استقبلت شركة "الشوامخ للخدمات النفطية" في سلطنة عُمان أول كمية من الوقود الحيوي الصديق للبيئة لاستخدامه في عملياتها، من قبل مصنع شركة "وقود" العالمية بمدينة خزائن الاقتصادية، ما سيسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الحياد الصفري الكربوني.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت عن الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي الرئيس التنفيذي لشركة الشوامخ للخدمات النفطية قوله إنّ البدء باستخدام الوقود الحيوي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء ودعم استراتيجية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.

وأضاف أنّ هذه الخطوة تأتي استكمالًا للشراكة مع "وقود" وتعزيز إسهامات سلطنة عُمان في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 20 % بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أنّ سلطنة عُمان تخطو خطوات متقدمة لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وتنمية مشروعات الطاقة المتجددة لدعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الطاقة المستدامة بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.

وأكد على أنّ شركة الشوامخ للخدمات النفطية تعمل على تعزيز مشروعات استخدام الطاقة المتجددة من خلال توسعة الشراكات مع مختلف القطاعات والمؤسسات.

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