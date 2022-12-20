ارتفاع إحتياطي البنك المركزي العراقي إلى 96 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء أمس الاثنين، عن أن احتياطي البنك المركزي العراقي ارتفع إلى 96 مليار دولار.

وقال للصحفيين في مقر الحكومة العراقية مساء أمس الاثنين إن الوضع المالي في العراق في أحسن أحواله واحتياطات البنك المركزي ارتفعت إلى 96 مليار دولار.

وأضاف "طلبنا من البنك المركزي اتخاذ خطوات سريعة لتعويض نقص الدولار في الأسواق، وأن الحكومة كانت وما زالت تراقب سياسة البنك المركزي بما يضمن استقرار السوق".

وسجل سعر صرف الدولار في السوق العراقية للأسبوع الثاني على التوالي ارتفاعا بلغ 153 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي، فيما قام البنك المركزي العراقي بتحديد سعر صرف جديد لسد متطلبات المصارف العراقية من العملات الأجنبية يبلغ 146 ألف دينار لكل 100 دولار.

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