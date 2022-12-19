العراق: خطط لإيقاف عمليات حرق الغاز المصاحب للحقول النفطية

المصدر: د ب أ

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كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ، اليوم الإثنين ، عن خطط عراقية طموحة لإيقاف عمليات حرق الغاز المصاحب للحقول النفطية المنتجة بشكل كامل في غضون السنوات الأربعة المقبلة.

وقال الوزير عبد الغني ، خلال افتتاح العرض التحضيري لمعرض ومؤتمر النفط والغاز والطاقة الدولي في العراق ، إن وزارة النفط العراقية تنفذ حاليا خططا طموحة لرفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام واستثمار الغاز المصاحب للحقول المنتجة في البلاد.

وأضاف أن العراق يأمل بإيقاف عمليات حرق الغاز بشكل كامل واستثمار جميع الغازات المصاحبة في الحقول النفطية في غضون السنوات الأربع المقبلة وبما يلبى حاجة الاستهلاك في البلاد.

وذكر أن وزارة النفط تنفذ حاليا خطة واسعة لتطوير منافذ تصدير النفط الخام وبما يلبى حاجة البلاد في السنوات المقبلة .

وكشف وكيل وزارة الكهرباء عادل كريم عن أن وزارة الكهرباء ماضية بتنفيذ خططها لرفع سقف إنتاج الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة لسد الفجوة بين معدلات الإنتاج وسد الاستهلاك.

وقال إن وزارة الكهرباء قطعت أشواطا بعيدة للذهاب نحو الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركات عالمية لحل أزمة الطاقة في البلاد التي ستدخل بعض مشاريعها الخدمة وبمعدل 2525 ميجاواط من أصل 7500 ميجاواط بحلول عام 2025.

وتنطلق فعاليات الدورة الثامنة لمعرض ومؤتمر النفط والغاز والطاقة في العراق بمحافظة البصرة في منتصف شهر مارس 2023 بمشاركة عشرات الشركات العالمية.

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