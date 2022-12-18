السعودية.. سابك توقع مذكرة مع أرامكو وساينوبيك لتطوير مجمع بتروكيماويات

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اليوم الأحد ، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "أرامكو" السعودية وشركة النفط والكيماويات الصينية "ساينوبيك"، لدراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية لتطوير مجمع صناعى للبتروكيماويات بالتكامل مع إحدى المصافي المحلية في مدينة ينبع الصناعية (غرب) المملكة.

وقالت "سابك" ، في بيان صحفي اليوم ، إن "مدة المذكرة 18 شهرًا" ، مشيرة إلى انتهائها من دراسة تكامل مصافي شركة "أرامكو السعودية" في مدينة ينبع مع مجمع صناعي يحوي وحدة تكسير الأولفينات متعدد التغذية ووحدات مشتقاته الأخرى.

وكانت "سابك" أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 عن توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع شركة "أرامكو السعودية" من خلال مواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات ومن خلال التكامل في بعض المشاريع المشتركة للشركتين حول العالم.

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