المركزي البحريني يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس

المصدر: رويترز

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رفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس اليوم "الأربعاء"، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بالقدر نفسه.

وقال المصرف في بيان إن سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع ارتفع إلى 5.25 في المئة من 4.75 في المئة، كما ارتفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى خمسة في المئة 4.5 في المئة.

وارتفع سعر الفائدة على الودائع لأجل أربعة أسابيع إلى ستة بالمئة، صعد كذلك معدل الإقراض إلى 6.5 في المئة.

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