بدء اكتتاب الأفراد في أسهم «أرامكو لوبريف» السعودية

المصدر: د ب أ

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بدأ اليوم الأربعاء اكتتاب الأفراد في 51ر12 مليون سهم من أسهم شركة "أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف"، تمثل 25% من إجمالي الأسهم المطروحة، بسعر 99 ريالا، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 24 نوفمبر الماضي ، على طلب الشركة طرح 66ر29 % من أسهمها للاكتتاب العام وبما يعادل 04ر50 مليون سهم.

وقالت الشركة ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن اكتتاب الأفراد سيستمر لمدة خمسة أيام حتى مساء يوم الأحد المقبل.

وكان الاكتتاب المخصص للمؤسسات قد انتهى الأسبوع الماضي، حيث تمت تغطية الطرح 5ر29 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

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