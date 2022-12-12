توتال إنرجيز تبدأ التنقيب عن الغاز في لبنان العام المقبل

المصدر: رويترز

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قالت توتال إنرجيز اليوم الاثنين إنها تعمل لبدء التنقيب في إطار مشروعها للغاز البحري في البلوك رقم 9 في لبنان اعتبارا من العام المقبل، مضيفة أنها ستختار على الأرجح المورد لمنصة حفر جديدة في الربع الأول من عام 2023.

وأضافت الشركة في بيان "قُدمت طلبيات للموردين من أجل المعدات المطلوبة".

وقالت توتال إن رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها باتريك بويانيه أكد هذه الأهداف عندما التقى في الآونة الأخيرة بوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض في مقر الشركة بباريس.

وتوصلت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة في أكتوبر تشرين الأول إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بشأن مصير حقل الغاز، مع دخول اتفاقية حدودية بحرية تاريخية مع إسرائيل حيز التنفيذ.

وشهدت مناطق قبالة الساحل الشرقي للبحر المتوسط اكتشافات غازية كبيرة في العقد الماضي. وازداد الاهتمام بهذه المناطق منذ أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل التدفقات.

وحصل كونسورتيوم يضم توتال إنرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية على رخصة أولية للتنقيب في البلوك رقم 9، لكن أُعيدت هيكلة الصفقة بعد خروج نوفاتك من المجموعة نتيجة للحرب في أوكرانيا

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