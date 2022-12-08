ارتفاع التضخم في المدن المصرية في نوفمبر مسجلاً ذروة 5 سنوات

المصدر: رويترز

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أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7 بالمئة في نوفمبر مقابل 16.2 بالمئة في أكتوبر.

وهذا هو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9 بالمئة.

وبالنسبة لإجمالي الجمهورية، أفادت البيانات بارتفاع معدل التضخم السنوي 19.2 بالمئة في نوفمبر مقابل 16.3 بالمئة في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية زاد 2.5 بالمئة في نوفمبر عن أكتوبر.

وعزا الجهاز الزيادة السنوية في معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى زيادة الأسعار في قطاعات جاء في مقدمتها الطعام والمشروبات التي زادت 30.9 بالمئة والرعاية الصحية بواقع 12.4 والنقل والمواصلات 16.6 بالمئة وقطاع الثقافة والترفيه 32.2 بالمئة وقطاع المطاعم والفنادق 30.1 بالمئة.

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