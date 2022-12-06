بنك الكويت المركزي يرفع سعر الخصم نصف نقطة مئوية ليصبح 5ر3 بالمئة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 5ر3 بالمئة.

وأضاف بيان صادر عن محافظ بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر اليوم الثلاثاء رفع سعر الخصم، بواقع نصف نقطة مئوية من 3 في المئة إلى 5ر3 بالمئة اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

كان بنك الكويت المركزي قد أعلن في أغسطس الماضي رفع سعر الخصم ربع نقطة ليبلغ 00ر3 بالمئة .

واتخذت الكويت أيضا قرارا في 27 يوليو الماضي برفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز