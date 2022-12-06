المؤشر الأردني يغلق على ارتفاع طفيف

المصدر: رويترز

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ارتفعت البورصة الأردنية اليوم الثلاثاء بشكل طفيف بدعم شراء محدود في أسهم قيادية مثل الكهرباء الأردنية وسط استمرار ضعف السيولة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.05 بالمئة إلى 2506.93 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول 3.8 ملايين دينار (5.3 ملايين دولار) مقارنة مع 4.2 ملايين في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم بنك الأردن 0.47 بالمئة إلى 2.14 دينار وسهم البوتاس العربية 0.39 بالمئة إلى 35.84 دينارا وسهم الكهرباء الأردنية 0.48 بالمئة إلى 2.1 دينار.

وتراجع سهم البنك العربي 0.2 بالمئة إلى 4.95 دنانير.

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