السوداني يدعو إلى توفير العملة الأجنبية في الأسواق العراقية

المصدر: د ب أ

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دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد البنك المركزي العراقي إلى إجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية وفق الآليات والأنظمة القانونية للبنك المركزي وتوفيرها للمواطنين الراغبين بالسفر أو العلاج خارج العراق.

وأكد السوداني ، خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ، "المضيّ في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للمنظومة المالية والمصرفية، الذي تضمّنه المنهاج الوزاري، للسير بالاقتصاد الوطني إلى النمو المضطرد، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين المعاشية ومستوى تمكينهم المالي" .

وحسب بيان للحكومة العراقية ، استمع السوداني لإيجاز من محافظ البنك المركزي العراقي عن سير العمل التنظيمي وسياسات البنك المركزي في القطاعين المالي والنقدي.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق العراقية اليوم ارتفاعا حيث تجاوز 150 ألف دينار لكل 100 دولار بعد أن شهد استقرارا خلال عامين عند مستوى يتراوح بين 146 إلى 147 ألف دينار لكل 100 دولار.

وأعلن مسؤولون عراقيون أن احتياطيات البنك المركزي ستبلغ بنهاية العام الحالي نحو 100مليار دولار على خلفية المكتسبات التي يحققها العراق من جراء ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.

وتعتزم الحكومة العراقية طرح مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023 بقيمة تصل إلى 120 إلى 140 ترليون دينار عراقي مبنية على سعر برميل النفط الخام بـ70دولارا وبمعدل تصدير ثلاثة ملايين و400 برميل يوميا.

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