«لوبريف» السعودية تتوقع جمع 1.32 مليار دولار من الطرح الأولي العام

المصدر: رويترز

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تتوقع شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، جمع ما يصل إلى 4.95 مليار ريال (1.32 مليار دولار) من طرحها العام الأولي، وذلك إذا بلغ سعر السهم الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن اليوم الأحد.

وأضافت الشركة في بيان أنها ستطرح قرابة 30 بالمئة من رأسمالها، أو 50.045 مليون سهم، بسعر يتراوح بين 91 و99 ريالا للسهم الواحد.

وساهمت الطروح العامة الأولية التي تقودها الدولة في كل من السعودية وأبوظبي ودبي في انتعاش أسواق رأس المال في منطقة الخليج الغنية بالنفط، وذلك على النقيض من الولايات المتحدة وأوروبا حيث قلصت البنوك العالمية عدد موظفيها في ظل ندرة عقد الصفقات.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن جهات الإصدار الخليجية جمعت نحو 16 مليار دولار من خلال عمليات الإدراج هذا العام، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي عوائد الطروح العامة الأولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيتم تخصيص ما لا يقل عن 75 بالمئة من الأسهم التي تطرحها لوبريف للمستثمرين المؤسسيين، وسيبدأ بناء سجل الأوامر اليوم الأحد ويستمر حتى يوم الجمعة.

وسيُعلن السعر النهائي للسهم يوم الأحد المقبل على أن يبدأ اكتتاب الأفراد من الأربعاء 14 ديسمبر كانون الأول ويستمر حتى الأحد 18 ديسمبر. ولم يُحدد موعد حتى الآن لبدء تداول الأسهم ببورصة تداول السعودية.

وتملك أرامكو 70 بالمئة من لوبريف فيما تملك شركة جدوى للاستثمار نسبة 30 بالمئة المتبقية.

كان الإدراج القياسي لشركة أرامكو السعودية في أواخر 2019، والذي رفعت حجمه لاحقا لتبلغ عائداته 29.4 مليار دولار، أكبر طرح عام أولي في العالم.

كما تخطط أرامكو، التي جمعت المليارات من صفقات مرتبطة ببنيتها التحتية لخطوط الأنابيب، لطرح عام أولي لأنشطتها في قطاع تجارة الطاقة.

ويعد برنامج الخصخصة في المملكة حجر الزاوية في رؤية 2030 الاقتصادية بهدف تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط وبناء صناعات جديدة وتوفير فرص عمل.

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