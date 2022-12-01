سوميتومو اليابانية تحصل على تمويل لمزرعة رياح في مصر

المصدر: رويترز

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أكدت سوميتومو كورب اليابانية اليوم الخميس أنها وقعت اتفاق قرض لتمويل مشروعها لبناء مزرعة رياح برية في مصر بقدرة 500 ميجاوات من الكهرباء في مدينة رأس غارب على خليج السويس.

وأضافت الشركة في بيان أنها ستحصل على التمويل من مجموعة بنوك من بينها بنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وسوميتومو ميتسوي كورب المصرفية وبنوك أخرى، لكنها لم تذكر حجم القرض.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع المشترك مع شركة أميا باور لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في 2025 وسيباع إنتاجه من الكهرباء إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة حوالي 25 عاما.

وقالت الشركة إن كمية الكهرباء المولدة ستعادل الاستهلاك السنوي لنحو مليون أسرة.

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