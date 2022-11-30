السعودية تعلن اكتشاف حقلي غاز طبيعي

المصدر: ​واس

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز عن اكتشاف حقلي غاز طبيعي شرقي المملكة.

وأوضح الوزير، اليوم، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.

وقال إنه جرى اكتشاف حقل «أوتاد» للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل الغوار على بعد (142) كيلو متراً جنوب غرب مدينة الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر (أوتاد-108001) بمعدل (10) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و(740) برميلاً من المكثفات، كما تدفق الغاز من البئر (أوتاد -100921) بمعدل (16.9) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و(165) برميلاً من المكثفات.

وأضاف أنه جرى اكتشاف حقل «الدهناء» للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد (230) كيلومتراً جنوب غرب مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر (الدهناء -4) بمعدل (8.1) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر (الدهناء-370100) بمعدل (17.5) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و(362) برميلاً من المكثفات.

وأكد أن أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطات المملكة في الغاز الطبيعي، ما يسهم في دعم استراتيجيات المملكة، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل.

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