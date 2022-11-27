مصر تبيع أذون خزانة بـ 3.3 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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باعت مصر اليوم "الأحد" أذون خزانة بقيمة إجمالية تقترب من 3.3 مليار دولار في أحدث عطاءات الأوراق المالية.

ووفقا لموقع وزارة المالية المصرية على الانترنت، باعت الوزارة أذون خزانة لأجل 91 يوماً تستحق السداد في 28 فبراير عام 2023 بقيمة 67 مليار جنيه (2.73 مليار دولار).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن طلب المستثمرين على الشراء بلغ 13.76 مرة حجم المعروض من الأوراق المالية.



ووفقا لموقع الوزارة، عرض المستثمرون خلال العطاء، أسعار عوائد بلغ أعلاها 18.097 % وأقلها 16%.

وبلغ متوسط العائد على الأذون 18.031%، مع تسويتها في 29 نوفمبر الجاري.



وتمثل عملية البيع إعادة بيع لأذون صدرت من قبل، بقيمة 14.5597 مليار جنيه.

كما باعت الوزارة أذون خزانة لأجل 273 يوماً بقيمة 13.87118711 مليار جنيه ( 564.5517 مليون دولار)، يستحق أجلها في 29 أغسطس من عام 2023.

وبلغ حجم طلب المستثمرين على الشراء 1.34 مرة المعروض من الأذون.



وتراوحت أسعار العوائد التي قدمها المستثمرون بين 18.659 % كأعلى سعر و17.949 % كأدنى سعر، ليصل متوسط سعر العائد على الأذون إلى 18.578% وتتم تسويتها في 29 نوفمبر الجاري.

ويمثل العطاء إعادة بيع لأذون صدرت من قبل بقيمة 30.5616 مليار جنيه.



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