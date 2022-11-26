سلطنة عُمان: 6.4 مليارات ريال إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية

المصدر: د ب أ

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تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية (البنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً) إلى نحو 6.4 مليارات ريال عُماني أي ما نسبته 2ر16 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان، وذلك بنهاية سبتمبر الماضي ، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 1ر9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط، سجل ارتفاعًا بنسبة 8ر11 % ليبلغ نحو 3ر5 مليارات ريال عُماني.

كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 5ر12 % لتبلغ نحو 8ر4 مليارات ريال عُماني بنهاية الشهر قبل الماضي.

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