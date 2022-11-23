مودع يعتصم وآخر يقتحم مصرفاً في لبنان

المصدر: د ب أ

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اقتحم مودع لبناني اليوم الأربعاء مصرف "عودة" فرع صور جنوب البلاد، مطالباً بوديعته لعلاج والدته المريضة بالسرطان.

واعتصم مودع ثان أمام مصرف " سوسيتيه جنرال" فرع أميون شمال البلاد للمطالبة بتحويل قسط ابنه الجامعي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت جمعية المودعين اللبنانيين على حسابها على " تويتر" اليوم أن المودع المعتصم أمام المصرف يمنع الولوج إليه والخروج منه.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين، ويواصل عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر الماضي.

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