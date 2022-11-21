السعودية تنفي مناقشة زيادة إنتاج النفط مع منتجي «أوبك+»

المصدر: واس

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نفى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بشكل قاطع، التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس الآخرين حالياً زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

وقال إنه «من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك + لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها».

وأكد أن الخفض الحالي، ومقداره مليونا برميل يومياً من قبل أوبك +، سيستمر حتى نهاية عام 2023م.

ولفت إلى أنه «إذا دعت الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائماً على استعداد للتدخل».

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