الاقتصاد التونسي ينمو 9ر2 % في الربع الثالث واستقرار في معدل البطالة

المصدر: د ب أ

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حقق الاقتصاد التونسي نموا في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9ر2 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 مسجلا بذلك انتعاشا تدريجيا، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء كما استقر معدل البطالة .

وكان نمو الاقتصاد في الربع السابق بلغ نسبة 3ر2 % مقابل 6ر2 % في الربع الأول من 2022.

وأرجع معهد الإحصاء هذا النمو إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، والذي بلغ 3ر4 % على أساس سنوي، وبدرجة أقل إلى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد.

وأوضح المعهد أنه في خضم ظرف اقتصادي عالمي صعب والضغوطات التضخمية غير المسبوقة، يواصل النشاط الاقتصادي تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لعام 2020؛ في حين لا يزال الدخل القومي دون مستواه المسجل في نهاية 2019.

و بلغ معدل البطالة في تونس خلال الربع الثالث من العام الجاري 3ر15 % لتشهد بذلك استقرارا مقارنة بالربع السابق.

وقبل عام كانت نسبة البطالة عند 4ر18 % بسبب آثار الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا، قبل أن تنخفض إلى نسبة 2ر16 % في الربع الأخير من عام 2021 ثم 1ر16 % في الربع الأول من هذا العام.

ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، بلغ عدد العاطلين أكثر من 613 الف شخص فيما ترتفع نسبة البطالة أكثر في صفوف الشباب في عمر ما بين 15 و24 عام، لتبلغ 8ر37 % مقارنة بـ2ر37 % في الربع الثاني من هذا العام.



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