البنك السعودي الفرنسي يعين بنوكاً لإصدار سندات دولارية

المصدر: رويترز

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عين البنك السعودي الفرنسي بنوكا من بينها سيتي وإتش.إس.بي.سي لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار.

وقال البنك في إشعار للبورصة اليوم الاثنين "إن سيتي وجيه.بي مورجان للأوراق المالية وإتش.إس.بي.سي وميريل لينش إنترناشونال وستاندرد تشارترد والسعودي الفرنسي كابيتال سيعملون كمديرين رئيسيين مشتركين.

وقال البنك "سيتم تحديد قيمة عرض السندات وشروطه وفقا لظروف السوق".

وأشار إلى أن الهدف من الطرح تحقيق "أغراض عامة متعلقة بأمور الشركات".

وتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

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