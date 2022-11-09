اطلاق المرحلة الاولى من مصنع للهيدروجين النظيف في مصر

المصدر: د ب أ

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أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مصنع للهيدروجين النظيف في منتجع العين السخنة المصري.

فور اكتماله يتبلغ قدرة انتاج المشروع 100 ميغاوات من الهيدروجين الأخضر.

وصرح السيسي بأن المشروع يعتبر نموذجا عمليا للشراكة الاستثمارية التي تحفز التنمية الاقتصادية المستدامة مع التركيز على دور القطاع الخاص الوطني والأجنبي.

ستتولى شركة سكاتيك النرويجية للطاقة المتجددة تطوير المشروع. وعملت الشركة بالفعل في السابق في مصر، اذ قامت بتطوير احد اكبر منشآت الطاقة الشمسية في العالم، وهي محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بصعيد مصر.

واعلنت الحكومة المصرية في بيان اعتزامها العمل على إنتاج 8 بالمائة من الهيدروجين العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة.

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