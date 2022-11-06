الكويت: بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة(كيبك) بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور، بحسب وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد.

يأتي التشغيل التجاري بعد أن بدأ المشروع الشهر الماضي إنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية.

كان مشروع مصفاة الزور مخططا منذ عقد من الزمن ولكن تم تأجيله مرارا وتكرارا، وستكون الزور أكبر مصفاة متكاملة ومصنع للبتروكيماويات في الكويت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز