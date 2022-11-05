مصر تطلب شراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة دولية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إلى الحصول على كمية غير محددة من القمح في ممارسة دولية.

وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الاثنين الذي يوافق السابع من نوفمبر .

ويمكن تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة أو على أساس شمول التكلفة والشحن للدفع باستخدام خطابات ائتمان مدتها 180 يوما.

وأضافت الهيئة أن الشحن مطلوب في الفترة من 15 إلى 30 ديسمبر و/أو الفترة من 1 إلى 15 يناير 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز