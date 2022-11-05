سلطنة عُمان : 4ر10 % زيادة في إنتاج النفط الخام

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

 ارتفع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 4ر10 % حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي  ليبلغ 289 مليونًا و785 ألفًا و600 برميل ، وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وقالت وكالةالانباء العمانية اليوم السبت إن إنتاج النفط الخام وحده سجل ارتفاعًا بنسبة 1ر14 % خلال هذه الفترة فيما انخفض إنتاج المكثفات النفطية بنسبة 2 % حتى نهاية الشهر  قبل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

كما سجل متوسط سعر النفط الخام العُماني ارتفاعا بنسبة 58  % حتى نهاية الشهر  قبل الماضي ليصل إلى 2ر96  دولار أمريكي للبرميل مقارنة بـ 9ر60 دولار أمريكي للبرميل في  نفس  الفترة عام  2021 ، كما ارتفع متوسط الإنتاج اليومي للنفط بنسبة 4ر10 % حتى نهاية شهر سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت إجمالي صادرات سلطنة عُمان من النفط ارتفاعا بنسبة 6ر14 % حتى نهاية الشهر  قبل الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وشهد إنتاج الغاز الطبيعي (بما في ذلك الاستيراد) في سلطنة عُمان حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي ارتفاعًا بنسبة 4ر16 % ليصل إلى 39 مليارًا و197 مليونًا و900 ألف متر مكعب.

طباعة Email
↑ أعلى