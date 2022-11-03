السعودية تستحوذ على حصة كبيرة في شركة "فولوكوبتر" الألمانية

المصدر: د ب أ

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أعلنت السعودية، أمس الأربعاء، عن استحواذها على حصة كبيرة في شركة فولوكوبتر الألمانية، التي تعمل في مجال تصنيع المركبات الكهربائية الطائرة، التي توفر خدمات التاكسي الجوي الذي ستعتمد عليه المملكة في مدينة "نيوم" التي تبنيها شمال غربها.

وأعلنت سلطات مدينة نيوم عن دخولها باستثمار بقيمة 175 مليون دولار في شركة فولوكوبتر، الألمانية الرائدة في حلول التنقل العمودي بالمركبات الكهربائية، وذلك ضمن شراكتها الإستراتيجية مع الشركة ومساعيها للاستحواذ على حصة كبيرة فيها.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" أن "نيوم تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع المركبات الكهربائية الطائرة عمودية الإقلاع والهبوط، بما يعزز ريادتها في ابتكار حلول التنقل المستقبلية، وتطوير صناعة النقل الجوي المتقدمة في المملكة العربية السعودية، وفقاً لاستراتيجية قطاع التنقل في الشركة".

كما "تُعد تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية بين نيوم وفولوكوبتر، التي انطلقت في ديسمبر 2021، والهادفة إلى تقديم خدمات التاكسي الجوي الكهربائي في نيوم، بما يسهل الربط بين مناطقها المختلفة، بما فيها "ذا لاين" و"أوكساچون" و"تروجينا".

وستبني كل من نيوم وفولوكوبتر، بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، منصة اختبار تمكّن المملكة من دمج نظام طائرات الإقلاع والهبوط العمودية الكهربائية مع منظومة قطاع التنقل الحضري المستقبلي، وبانبعاثاتٍ صفرية.

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