ميزانية السعودية تسجل فائضاً يتجاوز 14 مليار ريال في 3 أشهر

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الاثنين تسجيل فائض في ميزانية المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 14.14 مليار ريال .

وبلغت الإيرادات العامة 87ر301 مليار ريال، والمصرفوات 73ر287 مليار ريال.

وارتفعت الإيرادات النفطية في الربع الثالث بنسبة 55% لتصل إلى 229 مليار ريال، بينما تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 24% إلى 85ر72 مليار ريال، مقابل 4ر95 مليار ريال قبل عام.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، أعلنت الوزارة في بيان أن البيانات أظهرت تسجيل فائض في الميزانية قدره 5ر1049 مليار ريال، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 36% إلى 2ر950 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وبلغت المصروفات 7ر800 مليار ريال.

وبلغت الإيرادات النفطية في تلك الفترة 663 مليار ريال، والإيرادات غير النفطية 11ر287 مليار ريال.

وأظهرت بيانات الميزانية ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية الربع الثالث إلى 8ر971 مليار ريال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز