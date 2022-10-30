تحرك جديد لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري

المصدر: رويترز

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أفادت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري هبط بنحو 4% إلى 24 جنيهاً مقابل الدولار ليلامس أدنى مستوى له على الإطلاق مع استئناف التداول اليوم الأحد بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وانخفض الجنيه بنحو 14.5% مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

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