بورصة مصر تقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر مع إعلان الاتفاق مع صندوق النقد

المصدر: رويترز

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شهدت البورصة المصرية قفزة بنحو أربعة بالمئة في منتصف تعاملات اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع إعلان البلاد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.

وبحلول الساعة 1059 بتوقيت جرينتش، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو أربعة في المئة إلى 10974 نقطة مقابل 10553 نقطة في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وحقق 26 سهما من أصل 30 مدرجة على المؤشر مكاسب اليوم، تصدرتها أسهم بنك قطر الوطني والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وحديد عز والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بزيادات تراوحت بين 7.3 بالمئة و11 بالمئة.

وكان المؤشر قد تخطى حاجز 11 ألف نقطة خلال تعاملات اليوم، إذ بلغ في الساعة 0916 بتوقيت جرينتش 11048 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من مايو أيار، وذلك قبل أن يعاود التراجع عن هذا المستوى.

وقال صندوق النقد الدولي اليوم إنه اتفق مع مصر على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مرحبا بتحرك السلطات نحو "مرونة دائمة لأسعار الصرف" والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية.

وقال الصندوق في بيان إن من المتوقع أن يحفز الترتيب حزمة تمويل كبيرة لأجل عدة سنوات، بما في ذلك حوالي خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.

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