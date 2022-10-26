شركة تابعة للقلعة المصرية تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية في المنيا

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات التابعة لمجموعة القلعة المصرية بدء إنشاء محطة طاقة شمسية جديدة بقدرة سبعة ميجاوات على مساحة 25 فداناً في محافظة المنيا بصعيد مصر.

وقالت الشركة في بيان إنه تم إسناد أعمال تنفيذ المحطة الجديدة إلى شركة طاقة عربية المتخصصة في توزيع الطاقة، والتابعة لنفس المجموعة.

ويستضيف منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر الشهر المقبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) وتعكف الحكومة على تنمية الاستثمارات الخضراء بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة.

وقال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة "بعد نجاح مجموعة طاقة عربية في إنشاء وتشغيل عدد من محطات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة لخدمة نطاق أوسع من القطاعين العام والخاص، يأتي هذا المشروع ليكلل مجهودات محافظة المنيا... يأتي ذلك متماشيا مع الرؤية الشاملة والحديثة للدولة، فضلا عن تعزيز الدور المجتمعي لشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات".

وقال أحمد نيازي العضو المنتدب لشركة أسكوم " بعد النجاح العالمي لشركة أسكوم لتصنيع الكربونات و الكيماويات في تصدير منتجاتها إلى 45 ميناء حول العالم بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويا، نتطلع لهذا المشروع الضخم الذى سيمكننا من إنتاج كربونات الكالسيوم باستخدام الطاقة الخضراء النظيفة تماشيا مع سياسة الدولة الحالية والتزاماتها البيئية لتكون نموذجا يحتذى به في المجال الصناعي داخل مصر".

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