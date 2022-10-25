صندوق الاستثمارات السعودي يطلب الاستحواذ على 51% من "توال"

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية أمس الاثنين عن تسلمها عرضاً غير ملزم من صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على 51% من أسهم شركة أبراج الاتصالات "توال"، على أن تحتفظ شركة الاتصالات بـ 49% من أسهم "توال".

وقالت شركة الاتصالات السعودية، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول "، أمس الاثنين، إنه تم تحديد القيمة الإجمالية لشركة "توال" بمبلغ 94ر21 مليار ريال (85ر5 مليار دولار) على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.

وأضافت أن العرض المقدم لا يمثل أي التزام على الطرفين، ويخضع لاستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم والمشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، والموافقات الداخلية للأطراف المعنية وأية شروط أخرى قد يتفق عليها الطرفان.

وأوضحت شركة الاتصالات، أن العرض غير الملزم يتوافق مع استراتيجية الشركة والمتعلقة بالنمو والتوسع من خلال الاحتفاظ بحصص في أصول استراتيجية ذات قيمة مضافة كشركات البنية التحتية للأبراج والاستفادة من العائد على هذه الأصول في النمو والتوسع وتدوير رأس المال بشكل أمثل يضمن تعزيز قدرة الشركة للاستثمار في مجالات جديدة وتعظيم العائد على حقوق المساهمين بشكل مستدام.

وقالت الاتصالات السعودية، إنها ستقوم بدراسة وتقييم العرض، وفي حال الوصول إلى اتفاق نهائي وملزم بين الطرفين سيتم رفع توصية للجمعية العامة لترخيص هذا التعامل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة أن يكون الأثر المالي إيجابياً وجوهرياً، وسيتم عكس أية مكاسب من هذه العملية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للشركة.

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