السعودية تحجز 5 مراكز في قائمة أكبر 100 شركة بتروكيماويات في العالم

المصدر: د ب أ

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حجزت السعودية خمسة مراكز ضمن قائمة أكبر 100 شركة بتروكيماويات في العالم بـ"101.4 مليار دولار ، في ظل غياب تام لأي شركة عربية أو خليجية، باستثناء الشركات السعودية الممثل الوحيد للمنطقتين.

وبلغت القيمة السوقية لأكبر 100 شركة بتروكيماويات نحو 38ر1 تريليون دولار، فيما بلغت نحو 4ر101 مليار دولار للشركات السعودية الخمس، مشكلة 3ر7% من قيمة أكبر 100 شركةن بحسب رصد نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الاثنين.

والشركات السعودية بينها شركة واحدة ضمن أكبر عشر شركات بتروكيماويات في العالم، وهي شركة سابك في المركز الثاني عالميا بقيمة سوقية 8ر73 مليار دولار.

فيما جاءت الشركات الأربع الأخرى بين الـ53 شركة الكبار، حيث حلت شركة سبكيم في الترتيب الـ42 بقيمة سوقية 4ر8 مليار دولار، ثم ينساب في المركز الـ44 بقيمة سوقية 2ر7 مليار دولار، وبترورابغ في المركز الـ47 بقيمة سوقية 4ر6 مليار دولار، ثم شركة كيان السعودية في الترتيب الـ53 بقيمة سوقية 7ر5 مليار دولار.

وتعول السعودية بشكل كبير على قطاع البتروكيماويات ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف فرصا استثمارية بقيمة تريليون ريال، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال(الدولار يساوي 76ر3 ريال).

كما تعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 3ر1 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

وجاءت ألمانيا أكثر دولة تمثيلا بعدد الشركات بين العشر الكبار بثلاث شركات، ثم الولايات المتحدة بشركتين، بينما شركة واحدة لكل من المملكة المتحدة والسعودية وفرنسا والصين واليابان.

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