مصر تدرس استحداث مؤشر لقياس الجنيه مقابل سلة من العملات

المصدر: رويترز

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كشف محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، اليوم، أن البنك يدرس استحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، وذلك في مسعى لتغيير الثقافة والفكر بشأن ارتباط سعر الصرف بالدولار.

ويتواصل تراجع الجنيه مقابل الدولار منذ مارس، إذ فقد نحو 25 في المئة من قيمته، ويجري تداوله حالياً عند مستوى 19.69 جنيهاً للدولار، بحسب بيانات رفينيتيف أيكون، مقابل نحو 15.7 جنيهاً للدولار قبل الحادي والعشرين من مارس.

غير أن تراجعه كان أقل حدة مقابل عملات أخرى غير الدولار.

وأوضح عبد الله، خلال مؤتمر اقتصادي، أن الخطوة المدروسة تهدف إلى إمكانية رؤية الجنيه المصري أمام بقية العملات.

ولفت إلى أن مصر ليست دولة مصدرة للنفط ليكون لديها سعر صرف مربوط بالدولار.

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