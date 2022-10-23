السعودية تطبّق المحتوى المحلي على الشركات المملوكة للدولة

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف أنه ابتداء من العام المقبل سيتم تطبيق المحتوى المحلي على الشركات المملوكة للدولة والشركات التي تمتلك فيها الدولة النسبة الأكبر.

وأوضح، خلال الجلسات الحوارية المصاحبة لمعرض إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة اليوم في الرياض، أن بشائر الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستلامس كل مواطن ومواطنة.

وقال إن من أهداف الاستراتيجية أن تكون المملكة - حسبما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - مصدراً لصناعة وصادرات ذات قيمة عالية وذات تقنية.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة للسعودية واقعية برغم الأرقام الكبيرة المستهدفة، حيث إن كل مشروع في الاستراتيجية له مستهدفات معينة.

وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بعد أن أقرها مجلس الوزراء.

وبدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أمس، تنظيم ثلاث جلسات حوارية ضمن معرض الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي، بهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومرن ومستدام وجاذب للاستثمار.

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