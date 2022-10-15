لبنان..الدولار يتجاوز عتبة 40 ألف ليرة لأول مرة في التاريخ

المصدر: د ب أ

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تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم السبت عتبة الـ40 ألف ليرة، للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

ووفق موقع "النشرة" الإخباري الإلكتروني اللبناني ، تراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم بين 39 ألفا و950 ليرة و 40 ألفا و50 ليرة.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار 1507 ليرات لبنانية.

وأشار الموقع إلى أن ذلك سيناريو متوقع، في ظل الخلافات السياسية التي تحول حتى الساعة من دون تشكيل الحكومة، وغياب الإجراءات الإصلاحية والبرامج الإنقاذية من جانب الجهات الرسمية.

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