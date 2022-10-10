8 شركات سعودية تتنافس على رخصة كشف خام الجبس في المدينة المنورة

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن تأهيل ثماني شركات محلية للمنافسة على رخصة كشف خام الجبس في المجمع التعديني بآبار القصب جنوب مركز نبط بمنطقة المدينة المنورة، الذي تبلغ مساحته نحو 6ر0 كيلو متر مربع.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الإثنين ، تهدف الوزارة من طرح المنافسة والإعلان عن مراحلها إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخصة كشف (خام الجبس)، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي.

وبينت الوزارة أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر "منصة تعدين"، كما عملت الوزارة على تأهيل المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة.

وأشارت إلى أن مراحل المنافسة تتضمن الإعلان عن استيفاء متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، ثم إطلاق عملية المزايدة على موقع خام الجبس، وأخيرًا الإعلان عن النتائج والشركة الفائزة.

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